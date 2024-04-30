Şiddetli yağış Aksaray'da sele neden oldu - Son Dakika
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Şiddetli yağış Aksaray'da sele neden oldu

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış tarım arazilerini ve parkları sular altında bıraktı. Melendiz Çayı'nın taşmasıyla birlikte kafeler ve kamelyalar da zarar gördü. Aksaray Belediyesi mobil vidanjörlerle müdahale ederek olumsuzlukları önledi.

30.04.2024 22:56  Güncelleme: 23:00
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Şiddetli yağış Aksaray'da sele neden oldu

Yollar ve tarım arazileri göle döndü, Melendiz Çayı taşıp park ve kafeleri yıktı geçti

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan Melendiz Çayı park ve kafeleri yıktı. Teyakkuzda olan Aksaray Belediyesi mobil vidanjörlerle müdahale ederek olumsuzluğa geçit vermedi.

Aksaray'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Saatlerce devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok belde ve köyde tarım arazileri sular altında kaldı. Ihlara Vadisi içerisinden geçen Melendiz Çayı taştı, bölgede bulunan turistlik alanlar, park ve bahçeleri sular altında kaldı. Sel, Melendiz Çayı etrafından bulunan birçok kamelyayı da yıktı geçti.

İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde güvenlik önlemleri alırken İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Şehir merkezinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Meteorolojinin uyarısı üzerine hazır kıta halinde teyakkuzda bekleyen Aksaray Belediyesi, 8 ayrı mobil vidanjörler ile şehir genelinde hummalı bir çalıma yaptı. Yollardaki sular çekilerek herhangi bir olumsuzluğa geçit verilmezken, belediye ekipleri ayrıca 2 ayrı binanın bodrum katındaki su basma olayına da müdahale ederek vatandaşlara yardımcı oldu.

Şehir genelinde yağış halen devam ederken ekiplerin çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İHA

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