Şiddetli yağışlarda ekili araziler sular altında kaldı - Son Dakika
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Şiddetli yağışlarda ekili araziler sular altında kaldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlarla ekili araziler sular altında kaldı, ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

01.05.2024 23:18  Güncelleme: 23:20
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Şiddetli yağışlarda ekili araziler sular altında kaldı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlarla ekili araziler sular altında kaldı, ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

Karapınar'da 2 gündür devam eden şiddetli yağmur nedeniyle ekili alanlar sular altında kaldı. Özellikle yeni ekilen mısır tarlalarının büyük zarar gördüğü belirtildi. Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan bölgesi olan Karapınar'da metrekareye 1 günde 50 kilo yağış düştüğü kaydedildi. Kurak bir mevsim yaşayan Karapınar'da son yağışlar yüz güldürse de ürünlerin zarar görmesi çiftçileri düşündürüyor. Yağışlar ilçe merkezinde de vatandaşlara zor anlar yaşatırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için büyük çaba sarf etti.

Kaynak: İHA

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