Sidney'de Gazze Gösterileri Engelleniyor

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyalet polisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılı kapsamında Sidney kentinde düzenlenmesi planlanan iki büyük gösteriyi durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Avustralya basınına göre, polis, 6 ve 7 Ekim'de düzenlenmesi hedeflenen iki büyük Gazze yürüyüşünü "toplum güvenliğini" gerekçe göstererek engellemek için harekete geçti.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, Yeni Güney Galler eyalet polisinin "gösterilerin güvenli şekilde yapılacağı konusunda şüpheleri bulunduğu" için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğu belirtildi.

Gösterileri düzenleyen Filistin destekçileri ise neredeyse bir yıldır barışçıl mitingler yaptıklarını ve polisin başvurusunun "temel demokratik haklara saldırı" olduğunu söyledi.

Gösterilerin organizatörlerinden Amal Naser, "Protesto hakkımızı savunma niyetindeyiz. Filistin ve Lübnan için adaleti savunmaya devam edeceğiz." dedi.?