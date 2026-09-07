Sidney'deki Cronulla Plajı köpekbalığı tespiti sonrası tahliye edildi - Son Dakika
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Sidney'deki Cronulla Plajı köpekbalığı tespiti sonrası tahliye edildi

Sidney\'deki Cronulla Plajı köpekbalığı tespiti sonrası tahliye edildi
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Sidney'in güneyindeki Cronulla Plajı, bir drone operatörünün yakınlarda köpekbalığı görmesi üzerine pazartesi sabahı tahliye edildi. Köpekbalığının türü ve büyüklüğü belirlenemedi.

SİDNEY, 7 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinin güneyindeki Cronulla Plajı, bir köpekbalığı tespit edilmesi üzerine tahliye edildi.

Plaj, pazartesi günü yerel saatle 09: 00'dan kısa süre önce gönüllü cankurtaran kuruluşu Surf Life Saving'den bir drone operatörünün yakınlarda bir köpekbalığı görüntülemesinin ardından kapatıldı.

Köpekbalığı gözlem servisi Dorsal Watch, köpekbalığının türü ve büyüklüğünün belirlenemediğini bildirdi.

Yeni Güney Galler eyaleti yönetimi haziran ayında, köpekbalığı yönetim programına yönelik toplam 120 milyon Avustralya doları (86,5 milyon ABD doları) tutarındaki yatırım kapsamında, yıl boyunca eyalet genelindeki yaklaşık 70 plajı gözetim altında tutmak için köpekbalığı gözlem drone'larına 34 milyon Avustralya doları (24,5 milyon ABD doları) harcanacağını açıklamıştı.

Aynı program kapsamında ağustos ayında Sidney Limanı'na ilk kez iki köpekbalığı dinleme istasyonu kurulmuştu. İstasyonlar, takip cihazlı köpekbalıkları yakınlardayken anlık uyarı sağlıyor.

Eyalet yönetiminin ağustos sonlarında yaptığı açıklamaya göre, genişletilen drone gözetimi kapsamında temmuz başından bu yana 750 köpekbalığı gözlemi kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sidney'deki Cronulla Plajı köpekbalığı tespiti sonrası tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sidney'deki Cronulla Plajı köpekbalığı tespiti sonrası tahliye edildi - Son Dakika
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