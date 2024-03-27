Siemens Healthineers Türkiye ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları işbirliğiyle lise öğrencilerine sağlık okuryazarlığı eğitimi verildi

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Siemens Healthineers Türkiye ile Eyüboğlu Eğitim Kurumları arasında yapılan anlaşmayla lise öğrencilerine sağlık okuryazarlığı eğitimi verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Healthineers Türkiye ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Türkiye'de gençler arasında sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla işbirliği projesi hayata geçirdi.

İşbirliği kapsamında Eyüboğlu kurumlarında eğitimlerine devam eden 9 ve 10. sınıf öğrencilerine Siemens Healthineers Türkiye çalışanları tarafından 6 hafta boyunca sağlık teknolojileri ve sağlık sektöründeki kariyer imkanlarına ilişkin eğitimler verildi.

Program sonunda düzenlenen sertifika töreninde, eğitimi tamamlayan tüm öğrencilere Siemens Healthineers Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enis Sonemel, Siemens Healthineers Türkiye Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nalan Abdullahoğlu ve Eyüboğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cenk Eyüboğlu tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enis Sonemel, Türkiye'de sağlık okuryazarlığının gelişmesi için çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık teknolojisi şirketi olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar odak alanımız her zaman 'insan' oldu. İnsanların sağlıkla yaşamasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle sağlık kurumlarının ve sağlık profesyonellerinin süreçlerini iyileştiriyoruz ancak halkımızın sağlık okuryazarlığı oranının artması ve gelişimi de bir o kadar önemli. Bu gelişimde, öğrencilerin genç yaşta bu farkındalığı edinmelerinin ve sağlık teknolojilerine aşina olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eyüboğlu öğrencileri ile başlattığımız bu eğitimleri gelecek dönemlerde de gençlerimizin ve toplumumuzun bilinç kazanması adına devam ettirmeyi planlıyoruz."

Cenk Eyüboğlu da Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak ortaöğretim kurumları arasında bir ilke daha imza atmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, 54 yıldır, eğitim camiasında birçok yeniliğe öncü olan kurumun şimdi de stratejik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, öğrencilerin sağlık okuryazarlığı konusundaki kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Siemens Healthineers ile işbirliği yaptığını ifade etti.

Öğrencilerin bu işbirliği kapsamında, 6 hafta boyunca sağlık teknolojileri, yapay zeka, girişimcilik ve sağlık sektöründe kariyer imkanlarına ilişkin eğitimler aldığına vurgu yapan Eyüboğlu, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere iki kurum tarafından imzalı sertifikaların verildiğini kaydetti.

Eyüboğlu, "Öğrencilerimizin sağlık okuryazarlığı çerçevesindeki eğitimlerini, global ve inovatif bir şirket olan Siemens Healthineers ve onun yöneticilerinden almış olmaları, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. İşbirliğimizin en başından beri eğitim kurumlarındaki bu projelerle topluma katkı felsefeleri çerçevesinde destek veren Siemens Healthineers ekibine teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.