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Sierra Leone Cumhurbaşkanı 352 mahkum için af kararı çıkardı - Son Dakika
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı 352 mahkum için af kararı çıkardı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, yeni yıl dolayısıyla 352 mahkum için af kararı çıkardı. Ünlü rapçi King Boss La da af kararından yararlananlar arasında yer alıyor. Serbest bırakılan mahkumların bazıları hafif suçlar nedeniyle hapis yatıyordu.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı 352 mahkum için af kararı çıkardı
02.01.2024 - 16:17,
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, yeni yıl dolayısıyla 352 mahkum için af kararı çıkardı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, Bio'nun yeni yıl dolayısıyla ülkede 352 mahkum için af yetkisini kullandığını belirtti.

Bah, Af kararından yararlananlar arasında ünlü rapçi King Boss La'nın bulunduğunu kaydetti.

Serbest bırakılanlardan 11'inin kadın olduğunu ifade eden cezaevi yetkililer, karardan yararlanan mahkumlardan bazılarının "hafif suçlar" nedeniyle hapis yattığını bildirdi.

Kaynak: AA
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Cezaevi, Politika, Güncel, Son Dakika

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