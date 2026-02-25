Sierra Leone'de Sınır İhlali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sierra Leone'de Sınır İhlali

25.02.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gine askerleri Kalieyereh'de sınır ihlali yaptı, bazı personel gözaltına alındı.

Sierra Leone hükümeti, Gine Silahlı Kuvvetleri personelinin, Kalieyereh yerleşimine geçerek bölgede sınır ihlali yaptığını bildirdi.

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta Gine Silahlı Kuvvetleri personelinin sınırdaki Kalieyereh yerleşimine geçerek bölgede konuşlu güvenlik unsurlarıyla karşı karşıya geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, olay sırasında, Sierra Leone Silahlı Kuvvetleri ile Sierra Leone Polisi personelinin sınır karakolu ve konaklama tesisi inşası için tuğla üretimi yaptığı, ülke bayrağının ise Sierra Leone toprağı olarak kabul edilen alanda göndere çekili olduğu belirtildi.

Gine askerlerinin ortak güvenlik ekibinden bir subay dahil bazı personelin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin Gine tarafına götürüldüğü ve silah ve mühimmatına el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin gözaltına alınan personelin yerinin tespiti ve koşulsuz serbest bırakılmaları için diplomatik ve güvenlik kanallarını devreye soktuğu, konunun ulusal, bölgesel ve alt-bölgesel yetkili mercilere resmi olarak iletildiği kaydedildi.

Olayın barışçıl ve dostane şekilde çözülmesi için temasların sürdüğü ve gelişmelerin netleştirilmesi amacıyla bölgeye bir inceleme heyeti gönderildiği vurgulanan açıklamada, doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağının altı çizildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Gine, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone'de Sınır İhlali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: Sierra Leone'de Sınır İhlali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.