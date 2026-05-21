Sierra Leone Göçmenleri Karşılıyor

FREETOWN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Sierra Leone hükümeti, ABD'den sınır dışı edilen ilk göçmen grubunun ABD ile yapılan düzenleme çerçevesinde ülkeye ulaştığını açıkladı.

Sierra Leone Enformasyon ve Sivil Eğitim Bakanı Chernor Bah çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen kişilerin günün erken saatlerinde Freetown Uluslararası Havalimanı'na geldiğini belirtti.

Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Timothy Musa Kabba da gelen uçakta Senegal, Gana, Gine ve Nijerya asıllı 25 göçmenin bulunduğunu kaydetti.

Kabba, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelerin vatandaşı olup sınır dışı edilen göçmenlerden yılda en fazla 300, ayda ise en fazla 25 kişiyi ülkeye kabul edeceklerini ifade etti.

Sierra Leone'ye sınır dışı edilen göçmenlerin ülkede kalmalarına izin verilip verilmeyeceği ya da daha sonra kendi ülkelerine iade edilip edilmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı.