Sierra Leone Polisine Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sierra Leone Polisine Eğitim Desteği

Sierra Leone Polisine Eğitim Desteği
24.06.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Sierra Leone polis teşkilatına adli arama teknikleri eğitimi düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Sierra Leone polisine yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sierra Leone Polis Teşkilatına yönelik eğitim programıyla adli arama teknikleri ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında mesleki kapasitenin geliştirilmesi amaçlandı.

Eğitimin kapanış ve sertifika törenine, Sierra Leone Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sahr Yomba Senesi, Türkiye'nin Sierra Leone Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Umut Şaşmaz, TİKA Freetown Koordinatörü Mirzet Müezzinoğlu, TİKA yetkilileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü eğitmenleri katıldı.

Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, tamamlanan eğitimin TİKA'nın Sierra Leone ofisinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen ilk eğitim projesi olduğunu belirtti.

Müezzinoğlu, TİKA'nın insan odaklı kalkınma vizyonu çerçevesinde, bir alandaki gelişimin doğrudan insan kapasitesinin niteliğine bağlı olduğuna inandıklarını ifade etti.

Türk eğitmenlerin katkısıyla iki ülkenin polis teşkilatları arasında güçlü bağlar kurulduğunu belirten Müezzinoğlu, TİKA'nın bölgedeki yeni projelerle işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Şaşmaz ise güvenlik ve adaletin istikrarlı bir toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, kurumsal kapasite geliştirme odaklı eğitimin Sierra Leone polis teşkilatının modern kolluk faaliyetlerindeki operasyonel kabiliyetini artırdığını ifade etti.

Sierra Leone Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Senesi de kurumsal kapasite geliştirme ve mesleki becerilerin etkin polislik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye ile Sierra Leone arasındaki işbirliğinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Eğitime 25 adli polis memuru katıldı

Başkent Freetown'da verilen eğitime, Sierra Leone polis teşkilatında görev yapan 25 adli polis memuru katıldı.

5 gün süren eğitim kapsamında kaçakçılık suçlarıyla mücadele yöntemleri ve stratejileri, keşif öncesi hazırlık, adli konut ve iş yeri aramalarında güvenlik ve operasyonel tedbirler, konut ve iş yeri arama teknikleri, baskın yöntemleri, etkili iletişim teknikleri, delillerin korunması, kaçakçılık suçlarında depo, laboratuvar ve araçların tespiti ile aramalarda kullanılan teknik ekipmanlar ele alındı.

Uygulamalı eğitim kapsamında ise çeşitli senaryolarda operasyon çalışmaları yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone Polisine Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda’da “Terörsüz Türkiye“ vizyonunu anlattı AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda'da "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı
Hiç şaşırmayacaksınız Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı

21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 21:46:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Sierra Leone Polisine Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.