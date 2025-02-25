GAZZE KENTİ, 25 Şubat (Xinhua) -- Filistinli sağlık yetkilileri, son dönemde Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerinin yenilenmesiyle hasta kabulünün başladığını açıkladı.
Yenileme çalışmalarına rağmen hastane, özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönmesiyle birlikte yerel nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Son Dakika › Güncel › Şifa Hastanesi'nde Yenileme, Acil İhtiyaçlar Devam Ediyor - Son Dakika
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