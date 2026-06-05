Sıfır Atık Festivali'nde yoğun ilgi

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival kapsamında farkındalık etkinlikleri yapılıyor.

Eğlenceli anlara sahne olan festivalde çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyalinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları da yer alıyor.

Ziyaretçilerden Hafsa Gültekin, festival alanında çeşitli etkinliklerde boyama, kalemlik yaptığını ve arkadaşlarıyla çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Esma Sert, yaşıtları için birçok faydalı etkinliğin olduğunu belirterek, festival alanında olmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti.

Çanta baskısı etkinliğine katılan Tülay Çalışır, "İlk defa böyle bir etkinliğe geliyorum. Etkinlik alanları çok güzel ve faydalı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Ailesiyle festivale gelen Arif Erkan Çalışır, kurulan stantları ayrı ayrı inceleyerek gözlemlediklerini dile getirerek, "Sıfır Atık Vakfının dağıttığı cam termoslarımızı aldık. Ailelerin çocuklarıyla beraber çok güzel vakit geçirebileceği bir alan oluşturulmuş." diye konuştu.

"Her insanın sıfır atık konusunu öğrenmesi gerektiğini anladım"

Ziyaretçilerden Fatma Zehra Alkurdi, çok faydalı zaman geçirdiklerini anlattı.

Alkurdi, stantlardaki görevlilerin kendileriyle ilgilendiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada ayrı ayrı etkinlikler var. Farklı milletleri tanıyabileceğimiz alanlar oluşturulmuş. Çevre bilinciyle ilgili bu festivalde daha çok bilgi edindik. Sadece Türkiye için değil, farklı milletlerin de neler yaptığını gördük. Her insanın sıfır atık konusunu öğrenmesi gerektiğini anladım. Plastik, yemek, kağıt her şeyin ayrı atılması gerekiyor. Hem dünyaya hem ülkemize hem de çevre alanımıza dost olmamız lazım. Sera gazlarını ve fosil yakıtları da engellemiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen festival, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.