Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş ABD'de temaslarda bulundu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, ABD'de uluslararası finans kuruluşları, düşünce kuruluşları ve üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ağırbaş'ın ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde, küresel iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve COP31 hazırlık süreci ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

COP27 Üst Düzey İklim Şampiyonu, GFANZ Afrika Başkanı ve BM 2030 Gündemi Finansmanı Özel Elçisi Dr. Mahmoud Mohieldin ile görüşen Ağırbaş, finansmana erişim, Afrika'da geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, ekonomik büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konularında değerlendirmelerde bulundu.

Ağırbaş, daha sonra Frankfurt merkezli uluslararası banka DZ Bank'ın Kıdemli Yönetici Bankacılığı Başkanı Frank Scheidig ve Asya Altyapı Yatırım Bankası Politika ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ludger Schuknecht ile bir araya geldi.

Görüşmelerde bankalar, yatırımcılar ve sigortacıların şirketlere ve sahadaki gerçek insanlara ulaşan iklim finansmanını teşvik etmede, sıfır atık ile döngüsel ekonomiyi ilerletmedeki rolleri, yeşil altyapı, teknoloji ve özel sermaye mobilizasyonu finansmanı gibi konular ele alındı.

Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı (DCCEEW) Müsteşarı David Higgins ile de bir görüşme gerçekleştiren Ağırbaş, COP31, sıfır atık, gıda ve insan odaklı yaklaşımlarla iklim eylemini ülkeler genelinde hayata geçirmenin önemini değerlendirdi.

"Sıfır atık küresel bir vicdan çağrısıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağırbaş, Türkiye'nin iklim diplomasisinde ortaya koyduğu vizyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesi ve uluslararası düzeyde ortaya koyduğu liderlikle daha da güçlendiğini ifade etti.

Sıfır atık vizyonunun doğuşuna ve küresel ölçekte kazandığı karşılığa dikkati çeken Ağırbaş, bu vizyonun, Emine Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle uluslararası bir çevre hareketine dönüştüğünü belirtti.

Ağırbaş, "Bugün uluslararası finans çevrelerinde kaynak verimliliğini, döngüsel ekonomiyi ve israfla mücadeleyi konuşabiliyorsak, bu vizyonun kararlılıkla savunulmasının önemli bir payı vardır." ifadelerini kullandı.

Sıfır atık yaklaşımının Türkiye'de başlayan ve küresel ölçekte karşılık bulan bir dönüşüm modeli olduğunu kaydeden Ağırbaş, bu modelin COP31 sürecinde de güçlü bir referans noktası olacağını belirtti.

Washington programı kapsamında, döngüsel ekonomi, sanayi ve diğer uzmanlarla çalışma yemeğine katılan Ağırbaş, görüşmede temel hedefler üzerine yoğunlaştıklarını ifade ederek, "İlk olarak, Dünya Bankası ile ilişkilerimizi güçlendirerek iklim finansmanını COP31 çıktılarıyla entegre etmeyi ve somut destek mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyoruz. İkinci olarak ise Sıfır Atık Vakfı'nın uluslararası vizyonunu ve çalışmalarımızı aktardık. Ortak evimiz dünya için finans çevreleriyle sivil toplumu aynı masada buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak hem kamu hem de özel sektör yatırımlarını harekete geçirerek okyanus finansmanını ölçeklendirmekte kararlı olduklarını belirten Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Bunu başarmak, sürdürülebilir okyanus sektörleri ve ekosistem restorasyonu için finansmanın önemli ölçüde artırılmasını gerektirecektir. Okyanusların iklim değişikliğini hafifletme ve iklim değişikliğine uyum sağlamadaki hayati rolüne rağmen, iklim finansmanından çok küçük bir pay almaktadırlar. Toplam uyum finansmanının sadece yüzde 1 civarı kıyı korumasına yatırılmaktadır. Sizi bu ivmeyi ileriye taşımaya ve Antalya'daki COP31'de uyum ve okyanus dayanıklılığı konusunda güçlü bir kararlılık sergilemeye davet ediyoruz."

İstihdam ve Ekonomik Refah için Dayanıklılığın Finansmanı Üzerine Yüksek Düzey Toplantısı'na da katılan Ağırbaş, iklim dayanıklılığının mevcut ekonomik, sosyal ve güvenlik önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak, insanları bir araya getirmeyi ve vaatleri gerçek değişime dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Ağırbaş, "Bu üst düzey diyalogları, insanların hayatlarında olumlu etkiler yaratan finanse edilebilir iklim projesi havuzlarına dönüştürmek için sizin projelerinize, sermayenize ve teknik bilgi birikiminize ihtiyacımız var. Antalya'ya doğru ilerlerken bu kararlılığın eylemlerinize yansıdığını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İklim Finansmanı: Yatırımcılar İçin Erken Aşama Risk Çözümleri" programında finans çevreleriyle bir araya gelen Ağırbaş, iklim finansmanı için belirleyici bir 10 yıl içinde olduklarına dikkati çekerek, "İnsanlar, ödenebilir enerji ve gıdaya erişim, sıfır atık hedeflerine ulaşma ve halk sağlığı ile altyapıyı etkileyen iklim değişikliğinin fiziksel etkilerine uyum sağlama dahil olmak üzere, somut sonuçlar veren bir iklim finansmanı istiyor ve buna ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Washington'daki toplantılarda "küresel adalet" çağrısını yineledi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, ABD'nin başkenti Washington'daki bir panele Dünya Ekonomik Forumu'nun davetlisi olarak katıldı ve bu panelde de "küresel adalet" çağrılarını yineledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun da Sıfır Atık Forumu'nda yer alacağını bildiren Ağırbaş, "(Panelde), dünyada dezavantajlı bölgelerin ve geri kalmış ülkelerin gelişmesi ve onların kolay finansmana erişmesiyle alakalı çeşitli çalışmalar yapacağımızı ifade ettik." dedi.

Ağırbaş, kısa süre önce Afrika'da düzenlenen toplantılarda onlarca üst düzey yetkili ve bazı ülke bakanlarının kendi ülkeleriyle ilgili bu bağlamdaki ihtiyaçlarını ilettiklerini, kendisinin de bu talepleri bugün Washington'da Dünya Bankası yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde gündeme getirdiğini ve sonuç alma konusunda "umutlu olduğunu" vurguladı.

Dezavantajlı bölgelerdeki insanların toplumsal hayata katılımıyla ilgili de modeller üzerine çalışma yaptıklarını söyleyen Ağırbaş, şunları ekledi:

"Dünyanın bir tarafında insanlar, obezite ilaçlarının düşürülmesiyle alakalı lobi yaparken, diğer tarafındaki insanların bir bardak suya erişimi yok. Yılda 8 milyondan fazla insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz ve biz buna dur demek istiyoruz."