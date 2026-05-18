Sıfır Atık Vakfı Başkanı Darülaceze'de

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Okmeydanı'ndaki yerleşkede yapılan program kapsamında rehabilitasyon merkezini de ziyaret eden Ağırbaş, geri dönüştürülebilir ürünlerden yeni tasarımlar imal eden sakinlerin ürünlerini inceledi.

Buranın sakinleriyle sohbet eden Ağırbaş, daha sonra kahvaltıya katıldı. Ağırbaş, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyarete ilişkin konuşan Ağırbaş, Darülacezenin Türkiye için önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Darülacezenin bugüne kadar çok ciddi bir görevi ifa ettiğini dile getiren Ağırbaş, sıfır atık çalışmalarını Darülaceze Başkanlığının koordinasyonunda ve kurumun sakinleriyle beraber yürüteceklerini kaydetti.

Okmeydanı'ndaki kampüsün tarihi ve muazzam bir mekan olduğunu, Arnavutköy ilçesindeki kampüsün de tamamen yeni ve modern şartlarla yapıldığını kaydeden Ağırbaş, "Önümüzdeki süreçte Sıfır Atık Vakfımız tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda da Darülaceze Başkanlığımızı göreceksiniz. Bu uygulama örneğini dünyaya anlatmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Darülaceze Başkanlığımızla farklı farklı çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sıfır Atık Vakfımızı kurdular ve sıfır atık felsefesinin artık bir kültür olarak oluşmasının önünü açtılar." ifadelerini kullandı.

Kentte 16 milyon İstanbullu'yla bir şeyleri başarabileceklerine inandıklarını aktaran Ağırbaş, Türkiye'de 86 milyon vatandaşla, dünyada da 8 milyar insanla kol kola yürüyerek, daha yaşanabilir, adil, müreffeh bir dünyaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Bayram sofralarında ne olur israfa yer vermesinler"

Kurban Bayramı'nda "israfsız bayram sofraları" çağrısında bulunan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesecekler, aile ziyaretlerini, büyüklerini, mezarlıkları ziyaret edecekler. Biz, bu kültürlerin, alışkanlıkların yaşatılmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Aile bağlarının güçlendirilmesi çok önemli. Özellikle çocuk ve gençlerin bunları görerek büyümesi bizim için çok önemli. Fakat biz burada şuna da dikkat çekmek istiyoruz. ?Vatandaşımız seyahat ederken trafikte dikkatli olmalarını önemsiyoruz. ?İkincisi de kuracakları bayram sofralarında ne olur israfa yer vermesinler. Yemeyecekleri, çöpe atacakları ürünleri masalarına koymasınlar."

Ağırbaş, dünyanın farklı bölgelerinde açlık ve susuzluktan kaynaklı 8 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirterek, dünyada özellikle yoksulluk ve savaşların derinleştiği bir dönemde israftan kaçınmanın önemini anlattı.

Vatandaşların bayram süresince Darülaceze ve Sevgi Evleri'ni ziyaret etmelerinin önemine değinen Ağırbaş, "Bayramlardaki bu coşkuyu biz paylaştıkça, kendi ailesi olmayan insanlarla da paylaştıkça bir şeylerin değişeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakinlerden geri dönüştürülebilir ürün imalatı

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise kurumda sıfır atık anlayışını uzun yıllardır benimsediğini söyledi.

İslam, Darülacezenin sıfır atık konusunu tamamen sahiplenen, 130 yıldır sürdürülebilir bir yapıda hizmet veren bir kurum olduğuna dikkati çekerek, "Sakinlerimiz rehabilitasyon merkezimizde geri dönüştürülebilir ürünlerden yeni malzemeler, yeni ürünler imal ediyorlar. Bunu hem kendi beden ve ruh sağlıkları için hem de atıkları daha iyi kullanmak, buna örnek teşkil etmek için yapıyorlar." dedi.

Enerji kullanımı ve israfın önlenmesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İslam, Darülaceze'nin Sıfır Atık Vakfının tam bir ortağı olduğunu anlattı.

Bu bakımdan ziyaretin çok kıymetli ve değerli olduğunu kaydederek, bundan sonra yapacakları işbirlikleri açısından da önem arz ettiğini dile getirdi.

İslam, vatandaşları Kurban Bayramı'nda Darülacezeye davet ederek, "Burada sakinlerimizle bir arada olmaya, onlara aile sevgisini yaşatmaya kapılarımız açık. Tüm vatandaşlarımız her sene olduğu gibi bu sene de yine teveccüh edeceklerdir, inanıyorum." diye konuştu.

Darülacezenin kurban bağışı kabul ettiğini dile getiren İslam, bağışların kurumun internet sitesinden yapılabileceğini, bayram günlerinde Okmeydanı yerleşkesindeki kesimhanenin de açık olacağını sözlerine ekledi.