Sıfır Atık Vakfı Başkanı Darülaceze'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Darülaceze'de

18.05.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samed Ağırbaş: - "Önümüzdeki süreçte Sıfır Atık Vakfımız tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda da Darülaceze Başkanlığımızı göreceksiniz. Bu uygulama örneğini dünyaya anlatmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Darülaceze Başkanlığımızla farklı farklı çalışmalarımız olacak" - Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam: - "Sakinlerimiz rehabilitasyon merkezimizde geri dönüştürülebilir ürünlerden yeni malzemeler, yeni ürünler imal ediyorlar. Bunu hem kendi beden ve ruh sağlıkları için hem de atıkları daha iyi kullanmak, buna örnek teşkil etmek için yapıyorlar"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Okmeydanı'ndaki yerleşkede yapılan program kapsamında rehabilitasyon merkezini de ziyaret eden Ağırbaş, geri dönüştürülebilir ürünlerden yeni tasarımlar imal eden sakinlerin ürünlerini inceledi.

Buranın sakinleriyle sohbet eden Ağırbaş, daha sonra kahvaltıya katıldı. Ağırbaş, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyarete ilişkin konuşan Ağırbaş, Darülacezenin Türkiye için önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Darülacezenin bugüne kadar çok ciddi bir görevi ifa ettiğini dile getiren Ağırbaş, sıfır atık çalışmalarını Darülaceze Başkanlığının koordinasyonunda ve kurumun sakinleriyle beraber yürüteceklerini kaydetti.

Okmeydanı'ndaki kampüsün tarihi ve muazzam bir mekan olduğunu, Arnavutköy ilçesindeki kampüsün de tamamen yeni ve modern şartlarla yapıldığını kaydeden Ağırbaş, "Önümüzdeki süreçte Sıfır Atık Vakfımız tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda da Darülaceze Başkanlığımızı göreceksiniz. Bu uygulama örneğini dünyaya anlatmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Darülaceze Başkanlığımızla farklı farklı çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sıfır Atık Vakfımızı kurdular ve sıfır atık felsefesinin artık bir kültür olarak oluşmasının önünü açtılar." ifadelerini kullandı.

Kentte 16 milyon İstanbullu'yla bir şeyleri başarabileceklerine inandıklarını aktaran Ağırbaş, Türkiye'de 86 milyon vatandaşla, dünyada da 8 milyar insanla kol kola yürüyerek, daha yaşanabilir, adil, müreffeh bir dünyaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Bayram sofralarında ne olur israfa yer vermesinler"

Kurban Bayramı'nda "israfsız bayram sofraları" çağrısında bulunan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesecekler, aile ziyaretlerini, büyüklerini, mezarlıkları ziyaret edecekler. Biz, bu kültürlerin, alışkanlıkların yaşatılmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Aile bağlarının güçlendirilmesi çok önemli. Özellikle çocuk ve gençlerin bunları görerek büyümesi bizim için çok önemli. Fakat biz burada şuna da dikkat çekmek istiyoruz. ?Vatandaşımız seyahat ederken trafikte dikkatli olmalarını önemsiyoruz. ?İkincisi de kuracakları bayram sofralarında ne olur israfa yer vermesinler. Yemeyecekleri, çöpe atacakları ürünleri masalarına koymasınlar."

Ağırbaş, dünyanın farklı bölgelerinde açlık ve susuzluktan kaynaklı 8 milyon insanın hayatını kaybettiğini belirterek, dünyada özellikle yoksulluk ve savaşların derinleştiği bir dönemde israftan kaçınmanın önemini anlattı.

Vatandaşların bayram süresince Darülaceze ve Sevgi Evleri'ni ziyaret etmelerinin önemine değinen Ağırbaş, "Bayramlardaki bu coşkuyu biz paylaştıkça, kendi ailesi olmayan insanlarla da paylaştıkça bir şeylerin değişeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakinlerden geri dönüştürülebilir ürün imalatı

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise kurumda sıfır atık anlayışını uzun yıllardır benimsediğini söyledi.

İslam, Darülacezenin sıfır atık konusunu tamamen sahiplenen, 130 yıldır sürdürülebilir bir yapıda hizmet veren bir kurum olduğuna dikkati çekerek, "Sakinlerimiz rehabilitasyon merkezimizde geri dönüştürülebilir ürünlerden yeni malzemeler, yeni ürünler imal ediyorlar. Bunu hem kendi beden ve ruh sağlıkları için hem de atıkları daha iyi kullanmak, buna örnek teşkil etmek için yapıyorlar." dedi.

Enerji kullanımı ve israfın önlenmesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden İslam, Darülaceze'nin Sıfır Atık Vakfının tam bir ortağı olduğunu anlattı.

Bu bakımdan ziyaretin çok kıymetli ve değerli olduğunu kaydederek, bundan sonra yapacakları işbirlikleri açısından da önem arz ettiğini dile getirdi.

İslam, vatandaşları Kurban Bayramı'nda Darülacezeye davet ederek, "Burada sakinlerimizle bir arada olmaya, onlara aile sevgisini yaşatmaya kapılarımız açık. Tüm vatandaşlarımız her sene olduğu gibi bu sene de yine teveccüh edeceklerdir, inanıyorum." diye konuştu.

Darülacezenin kurban bağışı kabul ettiğini dile getiren İslam, bağışların kurumun internet sitesinden yapılabileceğini, bayram günlerinde Okmeydanı yerleşkesindeki kesimhanenin de açık olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Vakfı Başkanı Darülaceze'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:55:03. #7.13#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Darülaceze'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.