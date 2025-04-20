Sigara İçirilen Çocuk İçin Anne Gözaltında

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki düğünde sigara içirilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan anne S.B. emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine getirilen S.B'nin işlemleri sürüyor.
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