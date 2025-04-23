Sigara İsteme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde "sigara vermeme" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Müftüsolakzade Mahallesi'nde dün akşam Onur Burak Ö. (18), Kadir İ. (16) ile Bedirhan A. (17), yürüyüş yapan C.Ö'den sigara istedi.

İçmediği için üzerinde sigara olmadığını belirten C.Ö. ile bu kişiler arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan C.Ö, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden Onur Burak Ö. ile Kadir İ'nin "kasten yaralama"dan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.