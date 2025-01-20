Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.
Saray köyündeki bir fabrikanın üzerinde yüzlerce sığırcık bir araya geldi.
Dakikalarca farklı yönlere uyumlu şekilde uçan kuşlar görenlerin ilgisini çekti.
Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Son Dakika › Güncel › Sığırcıkların Dansı Yerköy'de Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?