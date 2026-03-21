Sihirli Annem'in Yeni Filmi 15 Mayıs'ta!

Sihirli Annem'in ikinci sinema filmi "Periler Okulu", 15 Mayıs'ta vizyona girecek.
İlk fragmanı sosyal medya hesaplarında paylaşılan filmin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci ve Tiraje Başaran yer alıyor.
İlk filmin ardından yeni filmde Gamze Karta ve Ecrin Su Çoban rol alacak.
Dizi olarak ekran yolculuğundan 22 yıl sonra geçen yıl vizyona giren "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filmi, vizyonda 850 bin kişilik izleyici sayısına ulaşmıştı.
Serinin merakla beklenen ikinci filminin yönetmen koltuğunda yine Mustafa Kotan otururken senaryosu ise Arzu Yurtseven'in imzasını taşıyor.
Filmin yapımcılığını ise Poll Films adına Polat Yağcı üstleniyor.
