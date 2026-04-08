Şii Milis Grubundan Operasyon Duruşu

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, Irak ve bölgedeki tüm askeri operasyonlarını iki hafta süreyle durduracağını açıkladı.

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve bölge genelindeki operasyonlara geçici olarak ara verileceği belirtildi.

Açıklamanın, ABD ve İran arasında 2 haftalık ateşkes ilan edilmesinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

"Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıları üstleniyordu.