Şii Milislerden Amerikan Askerlerine Ödül Teklifi

13.03.2026 23:33
Irak'ta Şii milis grup, Amerikan askerlerine dair bilgi sağlayanlara 150 milyon dinar ödül verecek.

" Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, Irak ve bölgede görev yapan Amerikan askerleri veya askeri yetkililer hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü verileceğini duyurdu."

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve bölgede bulunan Amerikalı asker ve askeri personeller hakkında bilgi sağlanması karşılığında 150 milyon Irak dinarı ödül verileceği belirtildi.

Ödülün, Iraklılar veya ülke içinde yaşayan yabancılar dahil, bu bilgileri sağlayan herkesi kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun, "ABD ordusu veya istihbarat kurumlarında görev yapan üst düzey yetkililerin yakalanmasına ya da sahada etkisiz hale getirilmesine yol açacak doğru ve önleyici bilgiler" karşılığında verileceği belirtildi.

Ayrıca bilgi ve verilerin teslim edilmesinin, "Irak genelinde bulunan direniş gruplarının karargahlarındaki güvenlik kanalları aracılığıyla" yapılacağı ve bilgi kaynağının kimliğinin tamamen gizli tutulacağı ve korunacağı taahhüt edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

