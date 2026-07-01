Siirt Adaçayı Çiçeklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt Adaçayı Çiçeklendi

Siirt Adaçayı Çiçeklendi
01.07.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kritik tehlike altındaki Siirt adaçayı, bu yıl fazla yağışla geç çiçeklenme yaşadı ve koruma altında.

Siirt'in Tillo ilçesinde lokal endemik bitki özelliğine sahip olan ve nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan Siirt adaçayı (Salvia Siirtica) çiçeklendi.

Sinep köyündeki mezarlıkta yetişen ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olan, popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında bulunan Siirt adaçayı, bu yıl artış gösteren mevsimsel yağışların etkisiyle normalden daha geç çiçeklenme dönemine girdi.

Popülasyondaki birey sayısının düşük olması nedeniyle "Siirt Adaçayı Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünce ve köyde yaşayan vatandaşlarca koruma altına alınan bitkiyi koparanlara ve yetiştiği alanı tahrip edenlere para cezası uygulanıyor.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüyle adaçayının popülasyonuyla ilgili gözlem yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunduğunu, bunlardan 4 bin 500'ünün endemik özellik taşıdığını ifade eden Fidan, Siirt adaçayının da bu endemik türler arasında yer aldığını belirtti.

"Bu bitki bir mezarlık içerisinde tek habitatta bulunuyor"

Fidan, bu yıl yağış miktarındaki artışa dikkati çekerek, "Alanda birçok bireyin hala çiçekli evrede olduğunu, vejetasyon (bitkilerin çimlenmeye başladığı veya tomurcuklandığı andan itibaren, büyümenin durup tohum vermeye ya da yaprak dökmeye kadar geçen süre) döneminin biraz daha uzadığını söyleyebilirim. Normalde haziran ayının ortalarında tamamen tohuma kaçan bitkide şu an bakıyoruz ki; birçok birey hala çiçekli. Bu yıl yağış miktarının artması aslında çiçekli evrenin uzamasına vesile olmuştur diyebiliriz." dedi.

Bitkinin popülasyonunda artış gözlemlendiğini anlatan Fidan, bunun uygulanan koruma çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Fidan, bu yıl bu bitkiyi koparmanın cezası olarak belirlenen miktarın 699 bin 245 lira olduğunu, bitkinin yaşam alanını tahrip edenlere ise 3 milyon 496 bin 767 liralık cezai işlem uygulandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu bitki bir mezarlık içerisinde tek habitatta bulunuyor. Mezarlıklar toplumumuzda öncelikli olarak korunması gereken alanlar arasında bulunuyor. Zarar verilmesi halinde uygulanan cezalar, bu bitkiye önem verildiğini ve yöre halkının da bu bitkiyi koruduğunun göstergesidir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sağlık, Güncel, Siirt, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt Adaçayı Çiçeklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:31:53. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt Adaçayı Çiçeklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.