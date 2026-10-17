Siirt Baykan\'da kontrolden çıkan tır devrildi, çıkan yangın söndürüldü

Siirt Baykan'da kontrolden çıkan tır devrildi, çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Baykan ilçesinde meyve suyu ham maddesi yüklü tır, Üç Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi ve tırda yangın çıktı. Hafif yaralanan sürücünün yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürdü; tır kullanılamaz hale geldi.
Siirt'in Baykan ilçesinde devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.
Ahmet B. idaresindeki 34 UHL 47 plakalı meyve suyu yapımında kullanılan ham madde yüklü tır, Baykan-Veyselkarani arasındaki Üç Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Tırda yangın çıktı.
Kazada hafif yaralanan sürücü, araçtan çıkarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sonucunda tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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