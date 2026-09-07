Siirt Baykan'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Siirt'in Baykan ilçesindeki Gümüşkaş köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can veya mal kaybı yaşanmadı.
Siirt'in Baykan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Gümüşkaş köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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