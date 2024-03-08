Siirt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Siirt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Siirt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Siirt Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Belediye başkan yardımcıları, kadın personeli ziyaret ederek karanfil ve hediyeler verdi.

08.03.2024 13:04
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Siirt Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları Abdulmecit İlhan, Kadir Yıldız ve Murat Özekinci, belediye birimlerindeki kadın personeli ziyaret etti.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan başkan yardımcıları, kadınlara karanfil ve hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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