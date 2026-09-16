Siirt Belediyesi çevre yolunda biriken atıkları temizledi
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunda temizlik çalışması yaptı. Ekipler güzergahta biriken şişe, plastik ve çeşitli atıkları topladı.
Siirt Belediyesi ekiplerince çevre yolunda temizlik yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri???????, çevre yolunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, güzergahta biriken şişe, plastik ve çeşitli atıkları topladı.
Kaynak: AA
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