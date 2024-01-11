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Siirt Belediyesi Kurslarıyla Kadınlara Meslek Kazandırıyor - Son Dakika
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Siirt Belediyesi Kurslarıyla Kadınlara Meslek Kazandırıyor

Siirt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan mesleki ve teknik kurslarla kadınlar eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda destekleniyor. Ücretsiz olarak verilen kurslara katılan kadınlar, meslek öğrenerek aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Ayrıca, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, dikiş-nakış gibi kurslar düzenlenirken, çocukları olan kadınlar için de kreş hizmeti sunuluyor. Kurslar sayesinde kadınlar iş hayatına katılım sağlarken, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygularını da pekiştiriyorlar. Kurslara başvurmak isteyenlerin Siirt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne kayıt yapmaları gerekmektedir.

Siirt Belediyesi Kurslarıyla Kadınlara Meslek Kazandırıyor
11.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:41
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Siirt Belediyesinin açtığı kurslar kadınlara meslek kazandırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce açılan mesleki ve teknik kurslarla eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda kadın ve çocuklar destekleniyor.

Ücretsiz mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kurslarına katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de para kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kadınlara yönelik okuma- yazma, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, dikiş nakış ile kişisel gelişim ile eğitim kursları düzenlenirken, bu kurslardan yararlanmak isteyen 3-6 yaş aralığında çocuğu olan kadınlar için de kreş hizmeti sunuluyor.

Kurslarla çok sayıda kişinin hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımları sağlanıyor.

Kurslar sayesinde bilgi ve becerilerini geliştiren kadın kursiyerler meslek sahibi olmanın yanında toplumda dostluk, dayanışma, birlik ve beraberlik ile güven duygularını da pekiştiriyor.

Kurslara başvurmak isteyenlerin Sosyal İşler Müdürlüğünde kayıt yapabileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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