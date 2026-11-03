Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı farkındalık etkinliği düzenlendi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışına yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Birimi Sorumlusu Figen Doğrusever tarafından gerçekleştirilen etkinlikte bilgilendirme standı kuruldu.

Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılarak çeşitli hediyeler verildi.???????