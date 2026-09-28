Siirt Eruh'ta doğal gaz şebeke çalışmaları hızlandırıldı, yıl sonu hedefleniyor - Son Dakika
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Siirt Eruh'ta doğal gaz şebeke çalışmaları hızlandırıldı, yıl sonu hedefleniyor

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Siirt'in Eruh ilçesinde doğal gaz dağıtım şirketince şebeke hattı döşeme çalışmalarına hız verildi. Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini, ilk etapta ilçenin yüzde 20'sine doğal gaz verilmesinin planlandığını belirtti.

Siirt'in Eruh ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal gaz dağıtım şirketi tarafından ilçe içi şebeke hattı döşeme işlemlerine hız verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

İlk etapta ilçenin yüzde 20'sine doğal gaz vermeyi planladıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Doğal gaz depolama tesisinin kurulumu ve ilçe içi şebeke hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Bu sistem sayesinde kademeli bir şekilde doğalgazı en kısa zamanda hemşehrilerimizle buluşturacağız. İlçede her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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