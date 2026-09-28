Siirt Eruh'ta doğal gaz şebeke çalışmaları hızlandırıldı, yıl sonu hedefleniyor

Siirt'in Eruh ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal gaz dağıtım şirketi tarafından ilçe içi şebeke hattı döşeme işlemlerine hız verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

İlk etapta ilçenin yüzde 20'sine doğal gaz vermeyi planladıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Doğal gaz depolama tesisinin kurulumu ve ilçe içi şebeke hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Bu sistem sayesinde kademeli bir şekilde doğalgazı en kısa zamanda hemşehrilerimizle buluşturacağız. İlçede her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."