Siirt'in Eruh ilçesindeki PKK saldırısının üzerinden 40 yıl geçti - Son Dakika
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Siirt'in Eruh ilçesindeki PKK saldırısının üzerinden 40 yıl geçti

Siirt\'in Eruh ilçesindeki PKK saldırısının üzerinden 40 yıl geçti

MEHMET NİYAZİ DENİZ/NURETTİN KİLİS - Terör örgütü PKK'nın Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk hain saldırı, aradan geçen 40 yıla rağmen hafızalardan silinmedi.

14.08.2024 12:47
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MEHMET NİYAZİ DENİZ/NURETTİN KİLİS - Terör örgütü PKK'nın Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk hain saldırı, aradan geçen 40 yıla rağmen hafızalardan silinmedi.

PKK'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırıların üzerinden 40 yıl geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın, o karanlık gecede teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu.

İlçede adına saat kulesi yapılan ve en büyük caddeye ismi verilen Süleyman Aydın, gönüllerde yaşatılıyor.

Terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Siirt'teki sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşlar bölgede tesis edilen huzur ortamından memnuniyet duyuyor.

"Terör örgütü hiçbir zaman emellerine ulaşamamıştır, ulaşmayacaktır"

Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu AA muhabirine, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle bölge halkının yıllarca büyük acılar yaşadığını söyledi.

Şehitoğlu, "Terörle mücadelenin kararlılıkla yürütülmesi sayesinde terör bitme aşamasına gelmiştir. Terör örgütü hiçbir zaman emellerine ulaşamamıştır, ulaşmayacaktır. Güvenlik güçleri terör örgütüyle amansız mücadele ediyor, Rabb'im yardımcıları olsun. Şehitlerimize minnet borçluyuz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın köylerine 17 Kasım 1994'te gerçekleştirdiği saldırıda da 11 kişinin şehit edildiğini belirten Şehitoğlu, hain saldırılarda kundaktaki bebeklerin dahi şehit edildiğini, yıllarca yapılan bu zulmün kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Allah bir daha o acı dolu günleri yaşatmasın"

Eruh Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Beşir Yıldız ise terör örgütü PKK'nın 1984 yılında gerçekleştirdiği ilk hain saldırının Eruh'a büyük zarar verdiğini söyledi.

O günden sonra bölgede terör saldırılarının arttığını ifade eden Yıldız, devletin terörle mücadeledeki kararlılığı sayesinde terörün belinin kırıldığını belirtti.

Yıldız, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Terör eyleminden sonra çok göç verdik. Artık insanlar Eruh'a geri dönüyor. Şu an gayet güzel huzurlu bir ortam oluşmuş durumda. Allah bir daha o acı dolu günleri yaşatmasın."

"40 yıl geçti yaşananlar hafızalardan silinmedi"

Emekli Memur-Sen Siirt Şube Başkanı Mehmet Beşir Özyeşil, yaşanan olaylar nedeniyle bölge insanının geçmişte batı illerine göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bölgede ve ülkede tesis edilen güven ortamı sayesinde insanların artık huzurlu yaşam sürdüğünü dile getiren Özyeşil, şunları kaydetti:

"Sadece huzur istiyoruz. 40 yıl geçti, yaşananlar hala hafızalardan silinmedi. İnşallah yavaş yavaş silinmeye başlayacak. Eskiden buradan 10 kilometre uzaklıktaki Kezer mevkisine kadar gidemiyor, piknik yapamıyorduk. O kadar huzursuzduk. Ama artık o günleri geride bırakmak istiyoruz. İnşallah bu huzur oldukça iş adamları da gelir, istihdam da artar."

"Artık huzur var, mutluluk var"

Kanaat önderi Abdulcelil Oğuz, 40 yıl önce başlayan acıların bugün yerini huzura bıraktığını belirterek, köylerin dolduğunu söyledi.

Vatandaşların artık güvenle köylerine gidebildiğini, arazisinde tarım yaptığını anlatan Oğuz, batı illerinden dahi tersine göç yaşandığını belirtti.

Oğuz, "Çoğu köylerde ev yapıldığını görüyoruz. İnsanlar tarlalarını ekiyor. Herkes arabasına binip doğu ve güneydoğu illerini, ilçelerini, köylerini ziyaret ediyor. Artık huzur var mutluluk var. Batıdan ilçelerimize, illerimize ve bölgemize ciddi bir akış var. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bu huzur ve mutluluğun devam edebilmesi için ülke ve millet olarak birlik ve beraberliği mutlaka sürdürmemiz gerekir." diye konuştu.

Eruh'un Kılıçkaya köyü Muhtarı Alettin Kaya da terör örgütü PKK'nın Eruh'tan sonra köylerinin Milan mezrasında 18 Ağustos 1987'de gerçekleştirdiği saldırıda da 2'si bebek 27 sivili katlettiğini kaydetti.

Terör saldırıları nedeniyle köylerin göç verdiğini dile getiren Kaya, o günlerin geride kalmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

"Şükürler olsun, şu an iyi durumdayız"

Vatandaşlardan Abdulhamit Nas da bölgenin terörden çok çektiğini, büyük acılar çekilerek bugünlere ulaşıldığını belirtti.

Terörle mücadelede çok şehit verildiğini, çok kişinin gazi olduğunu anlatan Nas, şöyle dedi:

"40 yıldır terörle mücadele var bu coğrafyada. Hala izleri ve acısı yüreğimizde. Şükürler olsun, şu an iyi durumdayız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın ülkemize."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'in Eruh ilçesindeki PKK saldırısının üzerinden 40 yıl geçti - Son Dakika

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