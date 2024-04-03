AHMET ÜN
Siirt'in Pervari ilçesinde seçimi kazanan AKP'li Belediye Başkanı Tayyar Özcan ile DEVA Partili Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşleri arasında arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan kavganın ardından valilik tarafından ilçe merkezi ve köylerde ikinci bir duyura kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Mustafa Özcan ve DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dindar Bilen arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Özcan ve Dindar Bilen ile 2 kişi yaralandı. Taraflar arasında gerginliğin artması nedeniyle Siirt Valiliği tarafından Pervari ilçe merkezi ve köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.
Son Dakika › Güncel › Siirt'in Pervari ilçesinde kavga sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Dünya Bankası Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yer altından pompaj yöntemiyle sulanan tarım arazilerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için Güneş Enerjisi Santrali kurulacak. Projenin tamamlanmasıyla tarım arazilerinin sulanması daha düşük maliyetle gerçekleştirilecek ve çiftçilerin geliri artacak.
Bahçelievler'de İETT şoförü Sefer Baldan'ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölmesine neden olduğu kazaya ilişkin davada mahkeme, sanık Baldan'ın 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Adana'da yapılan bir operasyonda, yangın söndürme tüpü yüklü hafif ticari araçta 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi.
Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kulak'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Kulak'ın cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
Bozüyük Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 'Biz Bir Bütünün Parçalarıyız' adlı atölye çalışması düzenledi. Öğrenciler, Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sanat etkinliği yaparak keyifli vakit geçirdi.
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler Beldesi'nde seçim öncesi yaklaşık 15 kişinin tabanca ve uzun namlulu silahlarla havayı adeta taradıkları görüntüler savaş alanlarını aratmazken jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan Ayı vesilesiyle Pasinler'de çeşitli programlar gerçekleştirdi. Müftü Can, Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ile birlikte iftar programı düzenledi, genç hafızlarla sohbet etti ve cami cemaatine hitap etti. Ayrıca, çocuklara çikolata ikram edildi ve din görevlileriyle bir araya gelindi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarpan sürücü tutuklandı. Kazada kadın hayatını kaybederken, iki çocuğu yaralandı. Diğer aracın sürücüsü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik polisi tarafından yapılan çalışmada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 170 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve 8 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?