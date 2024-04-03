Siirt'in Pervari ilçesinde kavga sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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AHMET ÜN

Siirt'in Pervari ilçesinde seçimi kazanan AKP'li Belediye Başkanı Tayyar Özcan ile DEVA Partili Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşleri arasında arasında çıkan ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan kavganın ardından valilik tarafından ilçe merkezi ve köylerde ikinci bir duyura kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tayyar Özcan'ın kardeşi Mustafa Özcan ve DEVA Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Bilen'in kardeşi Dindar Bilen arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Özcan ve Dindar Bilen ile 2 kişi yaralandı. Taraflar arasında gerginliğin artması nedeniyle Siirt Valiliği tarafından Pervari ilçe merkezi ve köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.