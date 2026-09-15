Siirt Kurtalan'da akaryakıt istasyonu bahçesindeki yangın depolara sıçramadan söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, akaryakıt depolarına sıçramadan kontrol altına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tekel Mahallesi'nde Kurtalan-Batman çevre yolu güzergahında bulunan akaryakıt istasyonunun bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını akaryakıt depolarına sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA
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