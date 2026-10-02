Siirt Kurtalan'da alacak kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Siirt Kurtalan'da alacak kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde akraba aileler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 6 kişiden biri Beşiri Devlet Hastanesinde kurtarılamadı, 5 yaralı Batman'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gözpınar köyü Seyitmeryem Mezrası'nda akraba aileler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan V.T, kaldırıldığı Beşiri Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA
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