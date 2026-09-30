Siirt-Kurtalan kara yolundaki kafede çıkan yangın, kafeyi kullanılamaz hale getirdi

Siirt-Kurtalan kara yolundaki kafede çıkan yangın, kafeyi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt-Kurtalan kara yolu Çelebi mevkisindeki kafede bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında kafe kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Siirt- Kurtalan kara yolu Çelebi mevkisinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, kafe kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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