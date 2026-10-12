Siirt Şirvan'da arıcı Şalk, sezonun ilk hasadında kovan başına 10 kilo bal bekliyor - Son Dakika
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Siirt Şirvan'da arıcı Şalk, sezonun ilk hasadında kovan başına 10 kilo bal bekliyor

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Siirt Şirvan\'da arıcı Şalk, sezonun ilk hasadında kovan başına 10 kilo bal bekliyor
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Siirt Şirvan'daki 2 bin 200 rakımlı Cevizlik Yaylası'nda izole arıcılık yapan Mehdi Şalk, bu sezon ilk bal hasadını gerçekleştirdi. Şalk, kovan başına 10 kilogram civarında rekolte beklediğini, bala yoğun talep olduğunu ve yurt dışına da gönderildiğini söyledi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde yaşayan Mehdi Şalk, kaliteli bal üretmek için zorlu ulaşım koşullarına rağmen izole bölgede arıcılık yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gen kaynaklarının korunması, saf ırk ve ekotiplerin muhafaza edilmesi, nitelikli damızlık ana arı üretimi amacıyla izole bölgeler belirleyerek, bu bölgelerdeki arıcılık faaliyetlerini özel kurallarla düzenledi.

Siirt'te belirlenen izole bölgelerden biri de Şirvan'daki 2 bin 200 rakımlı Gerzevil ve Çeperan dağları arasındaki Cevizlik Yaylası.

İlçede babasından devraldığı arıcılığı sürdüren Mehdi Şalk (46), kaliteli bal elde etmek için 2 yıldır izole bölgede üretim yapmayı tercih ediyor.

Şalk, sezonun ilk hasadını yaptı.

Bölgede ağabeyi, kardeşi ve kuzenleriyle arıcılık yapan Şalk, AA muhabirine, bu mesleği 30 yıl önce 2 kovanla arıcılığa başlayan babasından küçük yaşlarda devraldığını belirtti.

Kentte daha önce farklı bölgelerde arıcılık yaptığını ifade eden Şalk, 2 yıldır da izole bölge olarak belirlenen, zengin floraya sahip yaylada üretim yaptığını kaydetti.

Şalk, bal üretimi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce giriş ve çıkışların denetlendiği, tarımın yapılmadığı, kimyasal ilaçların kullanılmadığı bölgeyi zorlu ulaşım koşullarına rağmen tercih ettiğini anlatarak, "Çocukluğumdan bu yana arılarla iç içeyim. 2 kovanı yıllar içinde 350'ye çıkardık. Arıcılık bizim için sadece bir meslek değil, hayatımızın önemli bir parçası. Yaşadığımız bölgede arıcılıktan yeterli verimi alamayınca izole bölgeye yöneldik. Bölgeye ulaşım zor olmasına rağmen yüksek rakım bal üretimi için önemli avantajlar sağlıyor." dedi.

Arıcılık yaptıkları bölgede yolların çok çetin olduğunu, bölgeye ancak tarım araçlarıyla ulaşabildiklerini belirten Şalk, "Bölgede türlü çiçekler var ama ağırlıkla geven bitkisi var. Arılar burada daha iyi polene ulaşabiliyor. Havası çok serin. Yaptırdığımız bütün tahlillerde 1000, bazen 1200 prolin değeri çıkıyor. Gönderdiğimiz bütün kurumlardan olumlu geri dönüş alabiliyoruz." diye konuştu.

"İzole bölge bizim için önemli"

Şalk, "Amacımız kaliteli bal üretmek. Bu sene verim de bir önceki seneye kıyasla daha iyi. Elde ettiğimiz bala yoğun bir talep var. Yurt dışına da bal gönderiyoruz. Kovandan 5-6 kilogram bal alıyoruz. Bu sene ise kovan başına 10 kilogram civarında rekolte bekliyoruz. Bundan sonra da izole bölgede üretim yapmaya devam edeceğiz. İzole bölge bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Siirt bal üretiminde Türkiye'de 5'inci sırada"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de kentin arıcılık ve bal üretimi açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Siirt'te yaklaşık 1600 arıcının bulunduğu bilgisini paylaşan Şanverdi, şunları kaydetti:

"2025 yılı verilerine göre kentte 258 bin 750 kovan bulunuyor. 3 bin 75 ton bal üretimi ile Türkiye'de 5'inci sıradayız. Siirt'te arıcılığın geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Kurum olarak arıcılarımızın ve balımızın gelişimi için her türlü destekleme çalışmasını yapıyoruz. Özellikle organik arıcılık noktasında da üreticilerimizi bilinçlendiriyoruz. Siirt'te her ne kadar Pervari balımız olsa da aslında ilimizin her köşesinde, her ilçesinde arıcılık yapılmakta ve Türkiye'nin en kaliteli ballarını üretmekteyiz. Amacımız buradaki üreticilerimizi bilinçlendirerek fenni kovan, sepet kovan ve organik arıcılık noktasında arıcılığımızı geliştirmek. Gezginci arıcılığın yanı sıra Siirt merkezimizde, ilçelerimizde ve yaylalarımızda organik arıcılık yapılıyor."

Cevizlik Yaylası'nın yüksek rakımı ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık açısından önemli bir alan olduğunu ifade eden Şanverdi, bölgenin geven, kekik ve diğer endemik bitki türleri bakımından çok zengin bir floraya sahip olduğunu belirtti.

Şanverdi, yüksek rakımlı bölgelerde arıcılık yapmanın büyük emek istediğini anlatarak, "Bu dağlarda, yaylalarda üretim yapmak gerçekten büyük bir çaba gerektiriyor. Buralarda üretilen ballarımız tamamen organik ve çok kaliteli. Bu yıl yoğun yağışla ilimizde daha fazla bal üretimi bekliyoruz. Üreticilerimiz verimden memnun. Terörsüz Türkiye süreciyle sağlanan güven ortamının hem hayvancılığa hem de arıcılığa çok ciddi katkı sağladığını görüyoruz. Şu an arıcılar buraya güvenle gelmekte, kovanlarını burada rahat bir şekilde bırakmakta, her mevsim de yaylada üretimlerini sürdürmekteler." dedi.

Kaynak: AA
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