Siirt'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Siirt\'te 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aktaş köyünde yakalandı. Firari, operasyon sonucunda gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

05.03.2024 09:53
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Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, toplu silah ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nin merkeze bağlı Aktaş köyünde olduğu bilgisini aldı.

Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.???????

İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Siirt, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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