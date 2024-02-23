Siirt'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt\'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Siirt-Eruh kara yolunda bir araçta yapılan aramada 1100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

23.02.2024 13:51
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Siirt'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Siirt- Eruh kara yolunda bir araçta yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 1100 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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