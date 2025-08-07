Siirt'te 258 Kaçak Telefon Ele Geçirildi - Son Dakika
Siirt'te 258 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

07.08.2025 15:49
Siirt'te yol kontrolünde 4 milyon TL'lik 258 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

SİİRT'te, yol kontrolünde durdurulan bir minibüste yapılan aramada 4 milyon değerinde 258 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye ait olduğu değerlendirilen koltuğun altı ve bagaj kısmında gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 258 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

