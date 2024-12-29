Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma açıldı

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Siirt'te kar nedeniyle kapalı olan 28 köy yolu ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'te etkisi devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 28 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı, Eruh ilçesine bağlı Deriberistan, Dikboğaz, Dağdöşü, Erenkaya köyü Akrep Üs bölgesi yolu, Şirvan ilçesinde Cevizlik, Keşmetaş, Kesmetaş Bindal mezrası, Yamaçlı, Yamaçlı Halenz mezrası, Çavuşlu köylerinin yolu, Pervari ilçesinde Bent, Söyüt önü, Belen oluk, Kışlacık, Ormancık, Yapraktepe, Doğan, Sarıyaprak, Karadayı, Karamıkz Çemikarı yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Siirt İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.