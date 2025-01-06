SİİRT'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.
Yangın, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1429'uncu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. İstiflenen odunlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Son Dakika › Güncel › Siirt'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?