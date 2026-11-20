Siirt'in Pervari ilçesinde 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 21 yıldır aranan şüpheli, Adana'da saklandığı evin tuvaletinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Temmuz 2005'te Siirt'in Pervari ilçesinde 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Y.İ'nin (53) Adana'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda, şüphelinin kardeşine ait kimlik bilgilerini kullanarak gizlice ikametine girip çıktığı ve hayatını sürdürdüğü belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda tuvalette kapının arkasına saklanan Y.İ. yakalandı.

Şüphelinin ibraz ettiği kimlik bilgilerinin kendisine ait olmadığı, gerçek kimliğinin yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Y.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon ve zanlının yakalanması jandarmanın yaka kamerasınca görüntülendi.