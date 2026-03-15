Siirt'te 78 Kişi Kardan Kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan 10 araçtaki 78 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçenin Çemikare mevkisinde araçlar yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, 10 araç içindeki 78 kişiyle mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.