Siirt\'te 9. Kitap Fuarı Yazarların Söyleşi ve İmza Programıyla Devam Ediyor

Kamyonculuktan Emekli Olan Yaşlı Adam, Tarıma ve Hayvancılığa Yöneliyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kerim Balcıoğlu, kamyonculuk mesleğindeki trafik stresi ve korna sesinden bıkarak emekli oldu. Kendini tarıma ve hayvancılığa adayan Balcıoğlu, her gün evinin bahçesindeki koyunlarıyla ilgileniyor ve sessizlikte huzur bulduğunu söylüyor. Yıllarca kamyon şoförlüğü yaparak Türkiye'yi dolaşan Balcıoğlu, tecrübelerini kullanarak koyunlarının ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar biliyor ve onlara özenle bakıyor. Emekli hayatında tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktan mutluluk duyan Balcıoğlu, sağlığı elverdiği sürece bu işlere devam etmeyi planlıyor.