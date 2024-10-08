Siirt\'te Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından eylemlerle ilgili son durum ve planda yer alan 49 eylemin afet risklerini azaltmadaki etkisi değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, afetlere karşı dirençli şehir oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Afetlere karşı alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Amacımız, ilimizde yaşanabilecek olası afetleri en az mal ve can kaybıyla atlatmaktır. Vatandaşlarımızın afetler konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturulması çok büyük önem taşıyor. Ayrıca, hazırlanan risk azaltma eylem planlarının sahada titizlikle uygulanması ve takip edilmesi gerekiyor. AFAD Acil Mobil uygulamasının hem kamu personelimiz hem de vatandaşlarımız tarafından cep telefonlarına indirilmesi afet anında birçok riski ortadan kaldıracaktır. Tedbirlerle afet riskini en aza indirmeyi hedefliyoruz."

Afet risklerini azaltmak, önlemek ve etkilerini en aza indirmek için kamu kurumları arasında iş birliğinin önemine dikkati çeken Kızılkaya, "Bu yıl itibarıyla 49 eylemin 37'sine başlanmış 6 eylem tamamlanmış, 6 eylem ise planlama aşamasındadır. Şu ana kadar eylemlerin yüzde 51'i tamamlanmış durumdadır. Hep birlikte, daha güvenli bir Siirt için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.