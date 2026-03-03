Siirt\'te Akaryakıt İstasyonunda Yangın

SİİRT'te, bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Barış Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıktı. Akaryakıt istasyonunda personelin yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olası bir patlama riskine karşı geniş güvenlik önlemi alarak istasyon çevresini tedbir amaçlı boşalttı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.