Siirt\'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

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Siirt'in Şirvan ilçesinde, nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Şirvan'ı ziyaret eden ekipler, Anadolu benekli semenderini, ilçe kırsalında doğal yaşam alanında görüntüledi.
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