Siirt'te Atmaca Yavrusu Avlayana Yüksek Para Cezası - Son Dakika
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Siirt'te Atmaca Yavrusu Avlayana Yüksek Para Cezası

Siirt'te yapılan bir çalışmada, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla durdurulan araçta ele geçirilen iki atmaca yavrusu nedeniyle kişiye 63 bin 870 lira para cezası uygulandı. Atmacalar, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bakım ve rehabilitasyon sürecinden geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

12.06.2024 14:05
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Siirt'te, atmaca yavrusu avlayan kişiye 63 bin 870 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin kent merkezine yakın bir noktada yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan araçta, iki atmaca yavrusu ele geçirildi.

Koruma altındaki türler arasında yer alan ve avlanması yasak olan atmacaları bulunduran kişiye, 63 bin 870 lira ceza uygulandı.

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilen atmacalar, gerekli bakım ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA

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