Siirt'te bağırsak tıkanıklığı şikayeti bulunan 17 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer nakli sonrası bağırsak tıkanıklığı gelişen Z.D'nin tedavisinin devamı için İstanbul'a sevkine karar verildi.
Bunun üzerine Z.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Havalimanı'na götürüldü.
Hasta, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
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