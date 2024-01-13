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Siirt'te BBP İl İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Siirt'te BBP İl İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt'te Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl İstişare Toplantısı'nda, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, gelecek kuşaklara güzel bir vatan bırakma arzusunu dile getirdi. BBP İl Başkanı Bahattin Mergen ise toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Siirt\'te BBP İl İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
13.01.2024 - 17:28,
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Siirt'te Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığınca İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Öğretmenevi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Gelecek kuşaklara güzel bir vatan bırakmayı arzuladıklarını belirten Bulut, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmaları aktardı.

BBP İl Başkanı Bahattin Mergen de emeği geçenlere teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olması diledi.

Toplantıya, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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