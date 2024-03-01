Siirt'te 'Bir Zamanlar Siirt' Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Siirt'te 'Bir Zamanlar Siirt' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Siirt\'te \'Bir Zamanlar Siirt\' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Siirt'te Valilik himayesinde düzenlenen 'Bir Zamanlar Siirt' Fotoğraf Sergisi, Siirt Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde açıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın da katıldığı sergide, Siirt'in hoşgörü ve sevgi dolu kardeşlik şehri olduğu vurgulandı. Açılışa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları da katıldı.

01.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:09
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Siirt'te "Bir Zamanlar Siirt" Fotoğraf Sergisi açıldı.

Valilik himayesinde Siirt Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sergiyi gezdi.

Sergideki fotoğrafları inceleyen Kızılkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Siirt'in hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin konuşulduğu kardeşlik şehri olduğunu belirten Kızılkaya, "Eşsiz doğal güzellikleri ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Siirt, köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Bugün bu zengin dokuya fotoğraflarla hep birlikte tanıklık ettik." dedi.???????

Açılışa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Kaynak: AA

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