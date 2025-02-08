Siirt\'te Bodrum Yangını

Siirt'te bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Akyamaç köyünde 2 katlı evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bodrumdaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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