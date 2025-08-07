Siirt'te Boğulan Çocuğun Cesedi Bulundu

Siirt'te serinlemek için Kezer Çayı'na girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

3 arkadaş, serinlemek için kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na gitti.

Çayda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri olan Musa Erdoğan (12) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir çocuk kendi çabasıyla sudan çıkarken, bir çocuğu da AFAD ekipleri kurtardı.

Ekipler, kaybolan 12 yaşındaki Erdoğan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Batman İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu Erdoğan'ın cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu.

Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.